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Поклонники Семенович раскритиковали ее откровенное фото в боди

22 июля в 16:38 2538 просмотров

Певица Анна Семенович шокировала подписчиков откровенной фотографией в своем Instagram-аккаунте.

Звезда позирует в черном боди, которое едва прикрывает ее грудь, на диване. В описании к фото она тонко намекнула на «особые» мысли, которые посещают ее.

Поклонники резко отреагировали на снимок, обвинив Анну в использовании фотошопа. «Какой ужас, в жизни ты совсем другая», «зачем так сильно фотошопить снимок? Ну совсем же неестественная», «в жизни гораздо крупнее, а на снимке — дюймовочка, подозрительно», «сколько можно менять внешность и фигуру на фото, в жизни же полнее», — писали пользователи.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ann_semenovich/

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