Поклонники Семенович раскритиковали ее откровенное фото в боди

Звезда позирует в черном боди, которое едва прикрывает ее грудь, на диване. В описании к фото она тонко намекнула на «особые» мысли, которые посещают ее.

Поклонники резко отреагировали на снимок, обвинив Анну в использовании фотошопа. «Какой ужас, в жизни ты совсем другая», «зачем так сильно фотошопить снимок? Ну совсем же неестественная», «в жизни гораздо крупнее, а на снимке — дюймовочка, подозрительно», «сколько можно менять внешность и фигуру на фото, в жизни же полнее», — писали пользователи.