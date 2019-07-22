Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху

Сваленные в кучу пожитки, таз дождевой воды вместо ванны и крысы, падающие прямо с дырявого потолка. Все вернулось на круги своя: пожилая жительница поселка Возрождение Пензенского района снова переехала жить в разрушающуюся хибару, из которой ее весной вывезли волонтеры , опасаясь за жизнь сельчанки.

Вдали от родного участка пенсионерка смогла прожить ровно три месяца: в начале июня Любовь Булаева, оставив теплую квартиру в селе Засечном, которую для нее нашли волонтеры, собрала вещи и вернулась в поселок. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» и телеканала «Экспресс» отправились в Возрождение, чтобы узнать, как живет женщина и что она намерена делать дальше.

По словам Любови Булаевой, уже спустя месяц после переезда, когда в регионе установилась теплая погода, она затосковала по своему дому.

«Я сразу сказала волонтерам, что вернусь сюда, как только будет тепло. Я места себе не находила, хотела взглянуть на свой дом. Вдруг его разрушили и мне некуда будет вернуться? В итоге в начале июня я позвонила, заказала «Газель», и мне перевезли все вещи», — рассказала она.

Пенсионерка призналась: когда она вернулась на родной участок, расстройству не было предела. Якобы за время отсутствия Любови Булаевой дом ограбили.

Журналисты информагентства неоднократно предлагали волонтерам присоединиться к выезду в поселок, но они отказывали, ссылаясь на большую загруженность.

«Она вернулась в дом, перевезла все, что было для нее перевезено в квартиру нами — холодильник, телевизор и так далее. Мы дальше не знаем, как действовать, ей не объяснить, что дом не починить. Трех миллионов у нас нет на то, чтобы его достроить, а другой помощи она не желает. Тупик», — ранее в беседе с журналистом «Пенза-Пресс» рассказала волонтер Диана.

Предложение об оказании посильной помощи пенсионерке поступало и от районной администрации: по словам главы Сергея Козина, ее готовы разместить в доме ветеранов, в маневренном фонде в селах Кондоль и Ермоловка. Также она могла бы обменять полуразрушенный дом на однокомнатную квартиру с мебелью в Пензе, но Любовь Петровна отказалась от всех предложенных ей вариантов выхода из сложившейся ситуации.

Вместо них она придумала свой. Когда журналисты прибыли в поселок, они застали пенсионерку за работой на участке: как оказалось, она решила построить срубовую баню и перезимовать в ней. Уже заложены первые кирпичи в фундамент.

«У меня камни есть, кирпичи, я возьму болгарку и сделаю фундамент. Из дров, которые у меня уже давно лежат на участке, сложу баньку, где и перезимую. Еще пенопласт налеплю, крышу сделаю тоже. За счет низкого потолка и дерева будет тепло. Это на один год, потом займусь комнатой в самом доме», — рассказала Любовь Булаева.

В ту комнату, где пензячка провела прошлую зиму, сейчас она даже не заходит: из-за сырости крыша разрушилась еще сильнее, кроме того, по словам пенсионерки, там полно грызунов, которые буквально падают на голову.

Поэтому сейчас она ночует в прихожей на куче досок.

Умывается дождевой водой.

Так выглядит место для водных процедур.

Любовь Булаева призналась, что помощи ни от властей, ни от волонтеров не ждет, а участок не собирается оставлять ни при каких обстоятельствах.

«Такая помощь мне не нужна. Я пришла к еще худшему результату, чем было. Надо было остаться, и были бы целы вещи. Я им говорила, что через две недели уже будет тепло — плюс два. Ночью — минус семь, но я батареи включаю, согреваюсь, не мерзну. И не голодаю: волонтеры привозили мне еду, еще макароны остались. Я же мало кушаю, один раз в день всего, и чай пью. Я не покину этот дом больше ни за что. Тогда я останусь вообще без всего. Дом делали мои сыновья, младший у меня похоронен в этом селе, я его не оставлю», — заявила пенсионерка.

Как сложится дальнейшая судьба Любови Булаевой — неизвестно. С одной стороны, условия, в которых она существует, нельзя назвать человеческими: каждый день ей приходится бороться с холодом, умываться грязной водой из таза и спать под одной крышей с крысами. Но, с другой стороны, возможно ли оказать помощь человеку, который сам от нее отказывается?..

Подробнее о непростой судьбе Любови Булаевой можно почитать здесь. О том, как волонтеры помогли ей с переездом в теплую квартиру в Засечном, — здесь.