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Еще один пензенский перевозчик повысит стоимость проезда

22 июля в 17:22 256 просмотров
«Меркурий» планирует повысить цену поездки на общественном транспорте в Пензе.

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Компания «Меркурий» планирует повысить цену поездки на общественном транспорте в Пензе.

Как пишет «ПензаСМИ», с 29 июля в маршрутке № 30 проезд будет стоить 26 рублей, а в автобусе № 54 — 23 рубля. Кроме того, с 5 августа до 27 рублей подорожает цена поездки и на других маршрутах компании: № 4, 5, 13, 18, 30, 31, 33, 34, 81 и 89.

Напомним, с 8 июля выросла стоимость поездки в общественном транспорте на маршрутах компаний «Дилижанс» и «Автокомбинат», а с 22 июля — в маршрутках, следующих до Спутника.

Ранее мы писали о том, что мэрия направляла запросы в УФАС и прокуратуру относительно обоснованности повышения стоимости проезда. Также запрос в антимонопольный орган сделало и информационное агентство «Пенза-Пресс».


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