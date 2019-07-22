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Студентка Виктория Ширшина: для молодежи в Спутнике есть все! (видео)

22 июля в 17:41 196 просмотров
, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания «Термодом».

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А почему вы Спутник? Этот вопрос задают тем, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания «Термодом».

Студентка Виктория Ширшина — активная, жизнерадостная и любопытная жительница Города Спутника. Собирается стать журналистом, поэтому внимательно изучает все происходящее вокруг. А жизнь в Спутнике насыщена событиями.

«Два года назад я стала полноценным жителем Спутника. Обучаясь на творческой специальности мне важно место, в котором я живу. Спутник дает мне плодотворную почву для написания различных материалов, потому как в нем часто проводятся мероприятия и фестивали. По соседству живут мои близкие друзья, а те, что живут в других районах города, все равно часто приезжают в Спутник, где мы можем погулять по вечерней набережной или поиграть в настольный теннис прямо во дворе. Нам, как представителям молодого поколения, важно, чтобы было чем заняться в свободное от учебы время, и в Спутнике для этого есть все условия», — рассказала Виктория.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем. Свяжитесь с сотрудниками компании, чтобы рассказать, почему вы — Спутник. Узнайте больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на сайте.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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