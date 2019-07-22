В Сети обсудили странную восковую фигуру Павла Воли

Фотографию на своей странице в соцсети Instagram опубликовал юморист Гарик Харламов. Он рассказал, что их с Павлом фигуры создали скульпторы из какого-то приморского города. Он пошутил, что не хотел бы встретить этих «гуманоидов» в темном переулке.
Павел Воля тоже отреагировал на эти произведения искусства.
«Тут Гарик Харломов нашел фото, которое сделано в каком-то музее восковых фигур. В нем есть вот такой я. У меня нет вопросов к самой восковой скульптуре, возможно, все вокруг меня таким и видят, но у меня два вопроса: что я сделал с рубашкой, почему я ношу ее именно так и почему я стою в лосинах?