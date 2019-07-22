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В Сети обсудили странную восковую фигуру Павла Воли

22 июля в 17:27 186 просмотров
«копию» уроженца Пензы, артиста Павла Воли. Пользователи Сети пришли в шок от вида скульптуры.

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В музее восковых фигур создали «копию» уроженца Пензы, артиста Павла Воли. Пользователи Сети пришли в шок от вида скульптуры.

Фотографию на своей странице в соцсети Instagram опубликовал юморист Гарик Харламов. Он рассказал, что их с Павлом фигуры создали скульпторы из какого-то приморского города. Он пошутил, что не хотел бы встретить этих «гуманоидов» в темном переулке.

Павел Воля тоже отреагировал на эти произведения искусства.

«Тут Гарик Харломов нашел фото, которое сделано в каком-то музее восковых фигур. В нем есть вот такой я. У меня нет вопросов к самой восковой скульптуре, возможно, все вокруг меня таким и видят, но у меня два вопроса: что я сделал с рубашкой, почему я ношу ее именно так и почему я стою в лосинах? P. S. оказывается, что dj Smash исполняет песни, а некоторые до сих пор думают, что мое настоящее имя Денис Добровольский», — написал артист.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/pavelvolyaofficial/

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