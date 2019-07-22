В Сети обсудили странную восковую фигуру Павла Воли

Фотографию на своей странице в соцсети Instagram опубликовал юморист Гарик Харламов. Он рассказал, что их с Павлом фигуры создали скульпторы из какого-то приморского города. Он пошутил, что не хотел бы встретить этих «гуманоидов» в темном переулке.

Павел Воля тоже отреагировал на эти произведения искусства.