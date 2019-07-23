Реабилитационный центр для инвалидов в Кичкилейке могут преобразовать

В документе сказано, что реорганизация заключается в присоединении к учреждению «Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками». Деятельность реабилитационного центра останется прежней — там будут адаптировать молодых инвалидов и детей с ограниченными возможностями к жизни в обществе, оказывать социальную, психологическую помощь и т. д.

Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Кичкилейке был создан в 2003 году. В 2019-м там достроили новый корпус для сопровожденного проживания молодых инвалидов. Идея его создания возникла два года назад, когда в Пензенскую область приезжал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. На строительство корпуса направили более 89 млн рублей.