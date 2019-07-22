В Пензенской области мужчина сломал шею на пруду

Установлено, что 20 июля житель Пензенского района с родственниками и друзьями поехал отдыхать на пруд в селе Армиево. В восемь часов вечера он пошел купаться, через несколько минут компания заметила, что его тело странно плавает на поверхности воды. Они бросились в воду и вытащили мужчину, но он был уже мертв.

На место приехала «скорая». По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате перелома шейного позвонка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства гибели пензенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.