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В Пензенской области мужчина сломал шею на пруду

22 июля в 17:55 142 просмотра

В Пензенской области следователи проводят проверку по факту смерти 34-летнего мужчины.

Установлено, что 20 июля житель Пензенского района с родственниками и друзьями поехал отдыхать на пруд в селе Армиево. В восемь часов вечера он пошел купаться, через несколько минут компания заметила, что его тело странно плавает на поверхности воды. Они бросились в воду и вытащили мужчину, но он был уже мертв.

На место приехала «скорая». По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате перелома шейного позвонка, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства гибели пензенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1375146/

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