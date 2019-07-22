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Пензенские чиновники искали нелегальные точки продажи овощей и фруктов (видео)

22 июля в 19:47 152 просмотра
, где продавали сезонные овощи и фрукты. У продавцов не было ни договоров аренды, ни документов на товар. Были выявлены и другие нарушения. За каждое торговцам выписали штрафы.

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Сотрудники пензенской администрации отправились в рейд по местам несанкционированной торговли. В ходе проверки они посетили несколько нелегальных точек, где продавали сезонные овощи и фрукты. У продавцов не было ни договоров аренды, ни документов на товар. Были выявлены и другие нарушения. За каждое торговцам выписали штрафы.

По улице генерала Глазунова рядом с новостройками расположился развал с сезонными продуктами. Только там не оказалось разрешения на торговлю. Да и пообщаться с предпринимателем чиновникам городской администрации удалось только по телефону. Еще одна нелегальная торговая точка расположилась на улице Ладожской возле конечной остановки автобуса № 66. Жалоба на бойкую торговлю овощами и фруктами поступила от местных жителей. Там продавец оказался более общительным. Была уверена, что отсутствие документов — это не ее проблема.

По словам начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства городской администрации Ольги Жовтяк, проблема несанкционированной уличной торговли становится актуальной каждое лето. Хотя есть возможность работать легально: в Пензе с 2016 года действует схема размещения торговых объектов нестационарного типа.

«Каждый март-апрель выставляем порядка 80 точек на аукцион для продажи, реализации овощей, фруктов и бахчевых культур. В 2019 году он также проходил. Были проданы не все точки, а только порядка 50», — рассказала она.

Принять участие в аукционе и получить место под торговлю сезонными продуктами можно до 31 октября. По всем выявленным в ходе рейда нарушениям предпринимателям выписали штрафы, сообщает телеканал «Экспресс».


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