Пензенские арестанты сыграют в спектакле, посвященному Дню Победы (видео)

Пензенские колонии присоединятся к Году театра. Спецконтингенту предложили поставить спектакли. В исправительных учреждениях уже начали активно готовиться, в колонию № 5 даже приехали театралы, чтобы определить, кто из заключенных готов выйти на сцену.

Директор пензенского театра юного зрителя Александр Минаев узнал, кто из осужденных наиболее артистичен и согласен принять участие в спектакле, посвященном 75-летию Победы. Нужно отобрать семь человек. С первых минут встречи идеей профессионалов заразились и те, кому только предстоит примерить на себя роли красноармейцев.

Вопросы создания театральной постановки обсудили в колонии № 5 в рамках договоренности регионального управления федеральной службы исполнения наказаний и городского управления культуры. К творческому эксперименту присоединятся все исправительные учреждения области.

«На сегодняшний день у подразделений ФСИН России есть курс на определенную открытость, гуманизацию. Думаю, осужденным будет интересно поучаствовать в таком проекте», — сказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

«Среди них есть очень много талантливых людей. Они участвовали в конкурсе «Калина красная» (18+). Поют, читают стихи, занимаются творчеством настолько, насколько позволяют рамки, в которых они находятся. Проект интересный, думаю, у нас все получится», — рассказал Александр Минаев.

Решено поставить музыкальный спектакль, лейтмотивом которого станет жизнь пензенцев во время Великой Отечественной войны. Она начнется с момента объявления войны, а закончится праздничным салютом в честь Дня Победы. Раскрыть тему помогут фронтовые песни. Сергей Назаров уже готов исполнить любое произведение. Девять лет назад он занял первое место в номинации «Лучший вокал колоний области».

«Играл в вокально-инструментальном ансамбле, продолжил в сельскохозяйственном институте. В бывшем драмтеатре, который сгорел, проводились студенческие четверги. Наш факультет занимал первые места. Умею петь, играю на гитаре, чуть-чуть на фортепиано», — сказал он.

На встрече была определена творческая группа, которая займется подготовкой спектакля и оформлением декораций. Создать достойные сценические образы помогут муниципальные коллективы. Премьера (18+) намечена на конец августа.

С лучшей постановкой пензенских арестантов ждут на всероссийском конкурсе (18+), который пройдет в сентябре в Москве, сообщает телеканал «Экспресс».