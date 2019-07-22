Оренбуржец подозревается в серии краж из пензенских магазинов (видео)

Житель Оренбургской области задержан в Пензе за серию краж из продуктовых магазинов. По его словам, он совершил преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Уроженец Оренбургской области совершил серию краж в нескольких магазинах Пензы. Сценарий везде был один: набрав полную тележку продуктов, злоумышленник подходил к кассе, убеждал продавца, что оставил банковскую карту для оплаты в машине, вместе с продуктами выходил из магазина якобы за деньгами, но назад не возвращался. Как оказалось, он совершил похожие преступления в Каменке и в Кузнецке.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность данного мужчины. Им оказался житель Оренбургской области 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый», — рассказал начальник отдела дознания отдела полиции № 2 УМВД России по Пензе Владимир Клишин.

В Пензенскую область, как признался задержанный, он приехал в рабочую командировку. Оренбуржец признался в содеянном и обещал возместить нанесенный ущерб в полном размере. Однако ему придется задержаться в Пензе. Против него возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».