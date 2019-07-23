«Было-стало». Губернатор показал результат ремонта дороги в Золотаревке

«Выполнены работы по фрезерованию шестикилометрового участка, устройству обочин, выравнивающего слоя асфальтобетоном марки А-32 и основного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15. Толщина основного слоя, согласно проекту, — не менее 5 см, что подтверждают взятые дорожной лабораторией образцы (керны) .Стоимость работ составила 49 с половиной миллионов рублей», — написал глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что состояние дорог — одна из самых актуальных тем для региона. Губернатор показал динамику ремонта дорог. Так, в 2010 году было отремонтировано 2,4 км дорог, в 2011 году — 59 км, в 2012 году — 67 км, в 2013 году — 120 км, в 2014 году — 140 км, в 2015 году — 280 км, в 2016 году — 400 км, в 2017 году — более 500 км, в 2018 году — более 600 км.

«В этом году темпы не снижаем. Пензенская область имеет общую протяженность дорог — 15 тысяч километров. Большая часть из них — около 11,5 тысяч километров — местного значения», — подчеркнул Иван Белозерцев.