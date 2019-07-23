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Появилось видео момента жесткого ДТП на ул. Свердлова

23 июля в 08:27 112 просмотров
, на которой видно момент столкновения двух легковушек на перекрестке улиц Свердлова и Богданова.

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Пензенец опубликовал в Сети видеозапись, на которой видно момент столкновения двух легковушек на перекрестке улиц Свердлова и Богданова.

Ролик появился в группе соцсети «Вконтакте». Судя по дате и времени на регистраторе автора поста, авария произошла 21 июля в 19.17. На кадрах видно, как с улицы Богданова выехало белое авто и протаранило серую легковушку.

Пользователи в комментариях отметили, что всегда опасаются этого перекрестка, так как там часто не видно знака «уступи дорогу» из-за деревьев.

«Лучше притормаживать всегда, даже когда находишься на главной дороге, мало ли что», — написал Илья.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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