Появилось видео момента жесткого ДТП на ул. Свердлова

Пензенец опубликовал в Сети видеозапись, на которой видно момент столкновения двух легковушек на перекрестке улиц Свердлова и Богданова.

Ролик появился в группе соцсети «Вконтакте». Судя по дате и времени на регистраторе автора поста, авария произошла 21 июля в 19.17. На кадрах видно, как с улицы Богданова выехало белое авто и протаранило серую легковушку.

Пользователи в комментариях отметили, что всегда опасаются этого перекрестка, так как там часто не видно знака «уступи дорогу» из-за деревьев.

«Лучше притормаживать всегда, даже когда находишься на главной дороге, мало ли что», — написал Илья.

Официальной информации о случившемся нет.