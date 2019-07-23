«Ну и свиньи». В Терновке по проезжей части раскидали мусор

Житель Пензы рассказал в Сети о мусоре, который появился на дороге в Терновке ночью 23 июля.

Мужчина опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он предположил, что мешки с отходами выпали из мусоровоза.

Пользователи в комментариях отметили, что мусор вполне могли набросать местные жители и коммунальная техника тут не при чем.

«Ну и свиньи же люди. Сами вечно набросают, а потом ищут виноватых. Я бы на месте служб только с мусорок отходы вывозила, а тут пусть сами жители разбираются», — написала Анна.

«Согласен, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — поддержал ее Сергей.

По чьей вине отходы оказались на проезжей части на самом деле — неизвестно.