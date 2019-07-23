Губернатор пообщался с детьми в пензенском оздоровительном лагере

«Смена военно-исторической направленности — это очень важное для всех мероприятие. В следующем году мы будем отмечать Год памяти и славы. В Пензенской области во время Великой Отечественной войны ушли на фронт 300 тысяч человек. Наши земляки дошли через всю Европу до Берлина и на стене Рейхстага написали: «А мы из Пензы». Надо гордиться земляками-победителями и помнить об этих словах. Во многих других войнах и сражениях в разные времена наши предки отстаивали Родину. Важно, чтобы вы помнили об этом и тоже берегли свою землю», — сказал Иван Белозерцев.

Всего в лагере пройдут четыре смены, здесь отдохнут 2000 детей. С июня начала работу профильная смена военно-исторической направленности. В ней примут участие 1500 ребят из Пензы и области.