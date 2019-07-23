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Житель Спасского района едва не зарезал мать из-за старых обид

23 июля в 09:48 270 просмотров

В Спасском районе Пензенской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью осудили 29-летнего мужчину.

Согласно материалам дела, житель села Липлейка уже был судим за то, что угрожал убить мать. 24 апреля мужчина выпил, взял на кухне нож и 19 раз ударил им маму. Несмотря на тяжелые травмы, 62-летняя женщина смогла выйти на улицу и позвать на помощь.

Мужчину полицейские задержали в лесу за селом. Нож и испачканное в крови полотенце он выбросил.

В ходе расследования дела сельчанин пояснил, что недавно самовольно уехал из пензенской больницы. На мать держал обиду за то, что она хотела отправить его обратно на длительное лечение. Также он вспомнил и старые обиды: женщина не разрешила ему жить с любимой, а когда он был мальчиком, на время отдавала в детдом и редко навещала. Злость вспыхнула, когда он увидел, что пенсионерка стала собирать вещи для больницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В итоге сельчанину назначили три года и десять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.


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