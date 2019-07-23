Жители улицы Строителей на день останутся без газа
Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
Белозерцев: Запрещаю собирать деньги с родителей на «школьные нужды»
Отзыв на книгу Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Наши новости
Реабилитационный центр для инвалидов в Кичкилейке могут преобразовать
ГК «Орион» и телеканал TiJi запускают соцпроект для родителей
Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на треть
В «ЕР» предложили повысить штрафы за задержку рейсов и багажа
После трагедии в Хабаровске проверят пензенские лагеря
На трассе в Чемодановке организовали реверсивное движение
Пензенцы смогут пообщаться с главой регионального управления СКР по телефону
Программа «Чистая вода» будет действовать и в городах Пензенской области
У площади Ленина начали обустраивать платную парковку
Пензенские инспекторы будут искать любителей ездить по встречке

В Пензенской области проведут реконструкцию систем водоотведения

23 июля в 10:59 346 просмотров
«Российских коммунальных систем» Игорем Дибцевым вопросы повышения качества водоснабжения жителей.

" data-title="В Пензенской области проведут реконструкцию систем водоотведения — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с генеральным директором «Российских коммунальных систем» Игорем Дибцевым вопросы повышения качества водоснабжения жителей.

«Мы хотим, чтобы предприятие развивалось, чтобы сети ремонтировались, чтобы было меньше аварий, чтобы росло качество услуги. Муниципальная и региональная власти всегда идут навстречу в решении рабочих вопросов, у водоканала есть хорошие перспективы для развития», — отметил губернатор.

Он добавил, что в Пензенской области есть ряд программ по поддержке жилищного строительства, объемы возводимого жилья растут, а значит, — растет и число абонентов горводоканала.

«Работы без проблем не бывает. Я уверен, что мы найдем пути для продолжения продуктивного сотрудничества», — отметил Игорь Дибцев.

В настоящее время специалисты ООО «РКС-Инжиниринг» завершили технический аудит предприятия для реконструкции сетей и канализационных сооружений. На основании заключения специалисты подготовили план мероприятий по реконструкции до 2037 года. Ориентировочно на это уйдет 11 млрд руб. Помимо этого, прорабатывается вопрос повышения надежности сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, в рамках областной госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014−2020 годы» на условиях софинансирования в 2019 году продолжится строительство сети водоотведения по ул. 1-я Офицерская, ул. 2-я Офицерская, 1, 2, 3, 4 Офицерским проездам, пр. Победы.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zhkkh/173033/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...