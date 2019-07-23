После трагедии в Хабаровске проверят пензенские лагеря

Вечером 22 июля в оздоровительном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. Всего там было 26 палаток, 20 из них сгорели. Как сообщает Life.ru, на месте находилось 170 детей, одна девочка погибла. В настоящее время трое детей — в коме. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке.

В связи с этой трагедией губернатор поручил проверить детские лагеря. Этим займутся специалисты министерства образования вместе с сотрудниками контролирующих органов, пояснили в пресс-центре регионального правительства.

23 июля комиссия посетит палаточный лагерь в поселке Мичурино, где в рамках тематической смены отдыхают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.