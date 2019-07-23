ГК «Орион» и телеканал TiJi запускают соцпроект для родителей

23 июля будет положено начало новому масштабному социальному проекту для родителей. На инфоканале спутникового ТВ «Телекарта» появится первый выпуск из цикла программ о том, как правильно смотреть телевизор вместе с ребенком. Зрители увидят разбор самых часто задаваемых и важных вопросов:

— как правильно организовать телесмотрение для детей различного возраста;

— как отобрать качественный контент среди многообразия детских программ;

— как сделать телевизор помощником в развитии и обучении;

-какие мультфильмы не стоит показывать детям и многое другое.

На вопросы мам, их детей и радиоведущей Марии Протопоповой будет отвечать доктор психологии Виктория Шиманская. Каждый эпизод — это ответ эксперта на вопрос мамы.

Идейным вдохновителем цикла программ «Я же мама!» стал дошкольный телеканал TiJi, который уже ни в первый раз реализует социальные проекты для своих телезрителей.



Новые эпизоды видео-подкастов будут выходить один раз в неделю по вторникам на инфоканале, который доступен абонентам во всех пакетах спутникового ТВ «Телекарта», а также мобильном приложении «Телекарта Онлайн». Сразу после трансляции премьерной серии на инфоканале оператора, она будет выложена на специально созданном YouTube канале «Я же мама!» и на сайте канала TiJi. В дальнейшем следить за ходом проекта также можно будет в социальных сетях «Вконтакте», Facebook, Instagram по хэштегу #ЯжеМамаПодкаст.

«Многочисленные исследования доказывают, что из жизни современных детей совершенно невозможно и не нужно исключать интернет и телевидение. Это важная часть реальности, в которой мы все живем. Ключевая задача и родителей, и компаний-лидеров в производстве и продаже детского видеоконтента, чтобы телесмотрение помогало, а не мешало, было не только безопасным, но и полезным. Именно поэтому «Орион» уделяет большое внимание наполнению детского пакета «Телекарты», как в его оффлайн, так и в онлайн версии. Мы также стараемся всячески помочь родителям разобраться в различиях между качественным и некачественным контентом, стать для них проводником в огромном количестве современных мультфильмов и программ. Мы рады, что нашим партнером в этом проекте выступил именно телеканал TiJi, который является одним из наиболее ярких примеров качественного детского контента на российском рынке», — отметил директор по маркетингу ГК «Орион» Дмитрий Жичин.



«Выбранный создателями формат подкаста давно завоевал доверие у современного потребителя видеоконтента. Для него характерна уникальная стилистика, настроение, а также присутствие в кадре интересных и компетентных спикеров, которые обмениваются своими опытом и знаниями. В новом проекте зрители видят на экране двух мам, которые не вглядываются пристально в экран и не транслируют строгими голосами истины о воспитании детей. Вместо этого мы попадаем в знакомую обстановку детского кафе. Пока дети играют, мамы получают возможность обсудить все самое важное и вместе найти ответы на волнующие вопросы, ненавязчиво вовлекая зрителя по ту сторону экрана в участие в видео-подкасте «Я же мама!». Я рада, что партнером TiJi по этому проекту стала именно ГК «Орион» — мы близки по духу в желании создать что-то, действительно, значимое и важное, как для отрасли в целом, так и для конечного потребителя нашего продукта — телезрителей. Видео-подкасты — это первый этап нашей глобальной задумки. Дальше будет еще интереснее. Обязательно следите за нашими новостями!», — подчеркнула директор по маркетингу телеканала TiJi в России Юлия Бриллиантова.

Площадку для съемок предоставила сеть семейных кафе «Андерсон».