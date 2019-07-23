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Нижегородский «гастролер» забрал из пензенских офисов более 5 млн руб

23 июля в 12:28 188 просмотров
, которого подозревают в офисных кражах.

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В Пензе задержали 32-летнего жителя Нижнего Новгорода, которого подозревают в офисных кражах.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина приехал в Пензу под предлогом того, что покупает машину. Он снял квартиру на несколько дней.

За это время нижегородец посетил несколько офисов, интересовался, какие услуги они предлагают, и запомнил, где находятся сейфы и кассовые аппараты.

Через два дня после визита в одну из компаний мужчина вернулся туда ночью. Он вскрыл сейф, забрал из него 5 млн рублей и уехал в Нижний Новгород.

В пресс-службе уточнили, что деньги принадлежали лично руководителю фирмы. Он получил их от продажи имущества.

Во время следствия выяснилось, что мужчина ранее обокрал еще один пензенский офис, оттуда он прихватил 152 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде и привезли в Пензу. Он признался в содеянном и согласился возместить причиненный потерпевшим ущерб.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время его заключили под стражу.

«Сотрудники полиции отрабатывают его причастность к совершению других преступлений на территории Пензенской области», — добавили в пресс-службе.


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