В Шемышейском районе строят предприятие по производству индейки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и спикер ЗакСобра Валерий Лидин посетили стройплощадку фермы по подращиванию и откорму индейки.

Ферма ООО «Агро 58» строится на территории Колдаисского сельсовета в Шемышейском районе. В пресс-центре регионального правительства уточнили, что объем производства птицы, предположительно, составит около 15 тыс. тонн в год. Ввести объект в эксплуатацию собственник планирует в 2021 году. Всего на реализацию проекта требуется около 3,5 млрд рублей, из них 2,4 млрд рублей — кредитные средства.

В настоящее время специалисты построили дорогу, подготовили пять корпусов площадки подращивания индейки. Завершается строительство трех корпусов площадки по подращиванию. Все они будут оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля.

В дальнейшем инвестор планирует приобрести землю для развития кормовой базы, построить элеватор, комбикормовый и маслобойные заводы.

«Поручаю министерству сельского хозяйства сопровождать проект, чтобы он вошел в федеральную программу по субсидированию процентной ставки для инвесторов. Ею в Пензенской области пользуется ряд крупных сельхозпроизводителей», — подчеркнул Иван Белозерцев.