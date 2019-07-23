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Налоговые выплаты «Дамате» в бюджет Нижнеломовского района составили 170 млн руб

23 июля в 14:30 220 просмотров
«Дамате» перечислила в бюджет Нижнеломовского района Пензенской области более 170 млн рублей.

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За полгода группа компаний «Дамате» перечислила в бюджет Нижнеломовского района Пензенской области более 170 млн рублей.

«Дамате» — один из лидеров российского рынка по производству мяса индейки, а также крупнейший налогоплательщик региона. Компания в очередной раз подтвердила статус бюджетообразующего предприятия Нижнеломовского района, перечислив более 170 млн рублей налогов.

На территории Нижнеломовского района находятся инкубатор, птичники подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор, новый крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод — это основные производственные объекты «Дамате» в Пензенской области. Кроме того, сейчас возводят завод по глубокой переработке мяса индейки, действует проект по расширению объемов производства до 155 тысяч тонн в год. Благодаря этому, появятся новые рабочие места, а также увеличатся налоговые поступления в бюджет.

Всего за первое полугодие предприятия «Дамате», расположенные в Пензенской области, перечислили более 631 млн рублей налогов и сборов. Эти средства поступили в бюджеты всех уровней и социальные фонды России. Таким образом, холдинг оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие региона и отдельно взятых поселений и районных центров. За счет поступающих от компании денег органы местного самоуправления могут реализовывать социальные программы и развивать инфраструктуру. А своим сотрудникам «Дамате» гарантирует достойную зарплату и создает условия для их профессионального развития.

Напомним, в 2018 году налоговые перечисления в бюджет Нижнеломовского района превысили 261,7 млн рублей. В настоящее время на площадках компании здесь работают 3458 человек, к концу года туда смогут трудоустроиться еще 300.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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