Для пензенских фермеров могут изменить цены за электричество

Представители предприятия рассказали Ивану Белозерцеву, что в их теплицах часто отключают свет, и тарифы на электроэнергию — слишком высокие.

«Мы разберемся по тарифу и по подаче электроэнергии — она должна быть бесперебойной, а цены для наших сельхозпроизводителей — разумными», — ответил глава региона.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в настоящее время в четырех теплицах на гидропонике выращиваются 25 видов салатов и зелени. Весь процесс производства механизирован и компьютеризирован. Отмечается, что технология исключает использование ядохимикатов. Срок от посадки до прилавка — 30 дней.

«Хозяйство на своем примере демонстрирует одно из перспективных направлений тепличного бизнеса. Стабильно высокий спрос на зелень позволяет получать доход круглый год. Руководство отслеживает изменения в отрасли, следит за агротехническими разработками, расширяет рынки сбыта. Подобный опыт деятельности заслуживает уважения и должен использоваться инициативными гражданами в других районах Пензенской области», — подчеркнул спикер регионального ЗакСобра Валерий Лидин.

В предприятии появятся две новые теплицы. К их строительству уже приступили. Кроме того, в ближайшее время руководители хозяйства планируют создать еще 10−12 дополнительных рабочих мест.

Губернатор поручил зампреду областного правительства — министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову рассмотреть меры поддержки этого предприятия.

«Продукция качественная и востребованная у людей. Такие производства нужно стимулировать», — подытожил губернатор.