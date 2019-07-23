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Для пензенских фермеров могут изменить цены за электричество

23 июля в 14:54 196 просмотров
«Грибаков».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 июля посетил производственные площадки крестьянско-фермерского хозяйства «Грибаков».

Представители предприятия рассказали Ивану Белозерцеву, что в их теплицах часто отключают свет, и тарифы на электроэнергию — слишком высокие.

«Мы разберемся по тарифу и по подаче электроэнергии — она должна быть бесперебойной, а цены для наших сельхозпроизводителей — разумными», — ответил глава региона.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в настоящее время в четырех теплицах на гидропонике выращиваются 25 видов салатов и зелени. Весь процесс производства механизирован и компьютеризирован. Отмечается, что технология исключает использование ядохимикатов. Срок от посадки до прилавка — 30 дней.

«Хозяйство на своем примере демонстрирует одно из перспективных направлений тепличного бизнеса. Стабильно высокий спрос на зелень позволяет получать доход круглый год. Руководство отслеживает изменения в отрасли, следит за агротехническими разработками, расширяет рынки сбыта. Подобный опыт деятельности заслуживает уважения и должен использоваться инициативными гражданами в других районах Пензенской области», — подчеркнул спикер регионального ЗакСобра Валерий Лидин.

В предприятии появятся две новые теплицы. К их строительству уже приступили. Кроме того, в ближайшее время руководители хозяйства планируют создать еще 10−12 дополнительных рабочих мест.

Губернатор поручил зампреду областного правительства — министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову рассмотреть меры поддержки этого предприятия.

«Продукция качественная и востребованная у людей. Такие производства нужно стимулировать», — подытожил губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/173078/

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