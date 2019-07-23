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В аварии под Шемышейкой пострадали 7 человек

23 июля в 15:14 322 просмотра
столкнулись две машины. В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области сообщили подробности.

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Неподалеку от Шемышейки утром 23 июля столкнулись две машины. В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла в 10.35 на девятом километре дороги «Пенза-Шемышейка». Автомобилем Chevrolet Lanos управлял 25-летний молодой человек, а водителем кроссовера Ford Kuga был 59-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира легковушки, а также 76-летняя женщина, которая находилась в кроссовере. Всех их, по данным пресс-службы, с травмами доставили в больницу. Медики также осмотрели ребенка, который находился в Ford и двух парней, которые были пассажирами Chevrolet. После оказания помощи их отпустили.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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