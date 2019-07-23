В Пензенской области зарплаты главврачей будут зависеть от показателей работы больницы

В документе отмечается, что оно будет зависеть от уровня и качества работы руководителя и всего учреждения в целом. Такой подход должен стимулировать заинтересованность главного врача в эффективной деятельности больницы.

Для каждого областного учреждения здравоохранения разработан свой список показателей, к которым должен стремиться руководитель, для районных больниц существует один общий перечень.

В частности, главврач районной больницы сможет получить премию в 10% за выполнение каждого показателя: не менее 95% заполненных карт в электронном виде; доля злокачественных образований, выявленных на ранних стадиях — 54,3%; укомплектованность кадрами — не менее 70% и так далее. Стоит отметить, что отдельными показателями, дающими по 10% доплаты к окладу, являются уровни зарплат медицинских сотрудников.

Максимальный размер премии не должен превышать 100% к окладу. Оценку каждому показателю дает ответственное лицо из областного минздрава.

Кроме премии, в документе прописана и система наказания. В частности, если к главному врачу применено дисциплинарное взыскание, размер премии уменьшается на 30%. Если размер премии по итогам работы за отчетный квартал — менее 30% оклада, то она не начисляется. На 50% оклада могут снизить размер выплаты или вовсе лишить ее, если будут низкие показатели независимой оценки по итогам работы больницы за четвертый квартал года.