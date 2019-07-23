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Чехова попросила подписчиков о помощи, кривляясь в купальнике на камеру

23 июля в 15:29 68 просмотров
, прикрепив смешную фотографию в купальнике.

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Телеведущая Анфиса Чехова попросила поклонников о помощи, прикрепив смешную фотографию в купальнике.

Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Она позирует в откровенном синем купальнике на берегу океана, жадно поедая мандарин. В описании к фото Анфиса попросила фолловеров посоветовать ей способы продвижения своего профиля.

Некоторые подписчики с охотой принялись рассказывать звезде нюансы ведения Instagram, советуя ей вести блог о похудении и уходу за собой, другие же обратили внимание на фигуру Анфисы. «Заметно очень, что похудела», «идеальная фигурка, хорошо, что при похудении грудь не сильно уменьшилась», «кайф», «расскажите, как вы так сильно похудели и кожа осталась упругой и подтянутой», «такая нежная, искренняя и красивая», «женщина-мечта», — писали они.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/achekhova/

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