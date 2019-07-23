Жители улицы Строителей на день останутся без газа
Онлайн-брифинг с министром спорта Пензенской области Григорием Кабельским
Белозерцев: Запрещаю собирать деньги с родителей на «школьные нужды»
Отзыв на книгу Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Наши новости
В Сердобском районе разыгралась кровавая семейная драма
Пензенский директор фирмы скрыл от государства миллионы рублей
Нижегородский «гастролер» забрал из пензенских офисов более 5 млн руб
Житель Спасского района едва не зарезал мать из-за старых обид
Оренбуржец подозревается в серии краж из пензенских магазинов
Суд продлил Владимиру Стрючкову срок домашнего ареста
Пензенского подростка подозревают в краже
Пензенский рецидивист зарезал бывшего сокамерника
Пьяный пензенский автолюбитель избил инспектора — СКР
В Пензенской области убийце косули изменили приговор

В Нижнем Ломове женщина набросилась на полицейского из-за любимого

23 июля в 15:43 182 просмотра

Жительницу Нижнего Ломова Пензенской области осудили за избиение сотрудника полиции.

Все произошло 12 мая на одной из улиц города. Мужчина совершил мелкое хулиганство, какое именно — не уточняется. На место приехали сотрудники управления вневедомственной охраны войск нацгвардии, дебошира задержали и собирались доставить в участок. Однако за него вступилась сожительница, 39-летняя женщина была нетрезвой, сообщили в пресс-службе регионального Су СКР.

Дама несколько раз ударила полицейского по голове. В итоге у росгвардейца поранилось ухо и осталась ссадина около глаза. Женщина попала под суд.

Жительницу Нижнеломовского района приговорили к одному году лишения свободы условно и назначили полтора года испытательного срока. Приговор вступил в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...