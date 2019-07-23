В Нижнем Ломове женщина набросилась на полицейского из-за любимого

Все произошло 12 мая на одной из улиц города. Мужчина совершил мелкое хулиганство, какое именно — не уточняется. На место приехали сотрудники управления вневедомственной охраны войск нацгвардии, дебошира задержали и собирались доставить в участок. Однако за него вступилась сожительница, 39-летняя женщина была нетрезвой, сообщили в пресс-службе регионального Су СКР.

Дама несколько раз ударила полицейского по голове. В итоге у росгвардейца поранилось ухо и осталась ссадина около глаза. Женщина попала под суд.

Жительницу Нижнеломовского района приговорили к одному году лишения свободы условно и назначили полтора года испытательного срока. Приговор вступил в законную силу.