Пензячка получила грант на открытие «Школы ритма»

Пензячка Таисия Гришина стала одной из победительниц грантового конкурса десятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» (18+).

Таисия Гришина представила проект «Школа ритма», который направлен на создание классов для занятий перкуссией. На его реализацию девушка выиграла грант в 100 тысяч рублей.

«Мы будем играть на бонго, конги и ксилофоне. Помещение мне предоставит детская школа искусств имени Чеха. Преподаватели класса ударных помогут в реализации проекта. Надеюсь, что с поддержкой «Тавриды» у нас все получится», — поделилась своими планами Таисия.

Пензячке — 28 лет, она окончила эстрадно-джазовое отделение колледжа искусств. Сейчас учится в ПГУ, преподает в музыкальной школе и занимается реализацией творческих проектов, сообщили в пресс-центре облправительства.

Всего в рамках «Рэп смены» на грантовый конкурс было подано 68 заявок. Победителями стали 23 человека, на проекты которых выделили 6 млн рублей.