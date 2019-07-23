Дом культуры в Шемышейке получит порядка 3 млн руб

В Пензенской области шемышейский дом культуры получил грант, около трех миллионов рублей направят на приобретение звукового и светового оборудования. Учреждение посетили губернатор Иван Белозерцев и спикер ЗакСобра Валерий Лидин.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, глава региона высоко оценил выставку работ воспитанников районных учреждений дополнительного образования.

«Радуется сердце, когда видишь в творческих коллективах молодежь. Без нее не будет сохранения и передачи традиций следующим поколениям, не будет песен, танцев, которым радовались наши предки», — отметил он.

Дом культуры капитально отремонтировали по губернаторской программе в 2018 году. Иван Белозерцев отметил, что объект должен быть востребован среди местных жителей всех возрастов.

«Надо продолжать работу. Есть федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». В ее приоритетах — улучшение сельских домов культуры, школ, дорог. Нам нужно делать проекты, защищать их, заявляться на федеральную поддержку», — сказал он.