Пензенский директор фирмы скрыл от государства миллионы рублей

В Пензе в отношении генерального директора ООО «Колизей» возбудили уголовное дело за сокрытие денег организации.

Следователи выяснили, что у организации была недоимка по уплате налогов и страховых взносов на 9 млн рублей. Зная это, мужчина с апреля по июнь направил в адрес контрагентов письма-распоряжения о перечислении 2,5 млн рублей, минуя банковские счета фирмы.

«Таким образом, руководитель сокрыл деньги, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Следователи продолжают закреплять доказательственную базу и устанавливать все обстоятельства произошедшего.