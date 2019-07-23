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Пензенский директор фирмы скрыл от государства миллионы рублей

23 июля в 16:58 128 просмотров
 «Колизей» возбудили уголовное дело за сокрытие денег организации.

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В Пензе в отношении генерального директора ООО «Колизей» возбудили уголовное дело за сокрытие денег организации.

Следователи выяснили, что у организации была недоимка по уплате налогов и страховых взносов на 9 млн рублей. Зная это, мужчина с апреля по июнь направил в адрес контрагентов письма-распоряжения о перечислении 2,5 млн рублей, минуя банковские счета фирмы.

«Таким образом, руководитель сокрыл деньги, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Следователи продолжают закреплять доказательственную базу и устанавливать все обстоятельства произошедшего.


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