В Сердобском районе разыгралась кровавая семейная драма

В Пензенской области в сердобскую больницу поступил мужчина с ножевым ранением.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, на лестничной площадке заметили истекающего кровью мужчину. Оказалось, что у него — ножевое ранение, пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Медики обратились в полицию по факту случившегося.

Выяснилось, что 37-летний сердобчанин выпивал дома с сожительницей. Влюбленные поссорились, и женщина вонзила нож в оппонента. Полицейские задержали 39-летнюю гражданку, она во всем призналась. Ранее женщина уже была судима.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка.