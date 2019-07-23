В поликлинике на Сухумском проезде оборудовали пандус

В июле на территории больницы завершили капитальный ремонт входной группы с установкой пандуса при входе в здание поликлиники № 2 на Сухумском проезде, 8. Общая стоимость работ составила 857 000 рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

«В результате проведенных работ получилось создать полноценные условия, которые позволят обеспечить равный доступ инвалидов, маломобильных групп населения, молодых родителей с колясками, пожилых граждан с трудностями передвижения к медицинской поликлинической помощи, а также полному перечню открытых услуг, предоставляемых населению в условиях поликлиники», — отметил главный врач пензенской районной больницы Александр Лавров.

В ближайшее время также планируют уложить новый асфальт на прилегающей к поликлинике территории. Это сделают за счет собственных средств учреждения.

В пресс-центре сообщили, что работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья в Пензенской области будет продолжена.