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В поликлинике на Сухумском проезде оборудовали пандус

23 июля в 17:59 216 просмотров

Поликлиника пензенской районной больницы стала более доступна для мобильных групп населения.

В июле на территории больницы завершили капитальный ремонт входной группы с установкой пандуса при входе в здание поликлиники № 2 на Сухумском проезде, 8. Общая стоимость работ составила 857 000 рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

«В результате проведенных работ получилось создать полноценные условия, которые позволят обеспечить равный доступ инвалидов, маломобильных групп населения, молодых родителей с колясками, пожилых граждан с трудностями передвижения к медицинской поликлинической помощи, а также полному перечню открытых услуг, предоставляемых населению в условиях поликлиники», — отметил главный врач пензенской районной больницы Александр Лавров.

В ближайшее время также планируют уложить новый асфальт на прилегающей к поликлинике территории. Это сделают за счет собственных средств учреждения.

В пресс-центре сообщили, что работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья в Пензенской области будет продолжена.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/173229/

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