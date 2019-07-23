В Пензе определились с местом строительства нового приюта для животных (видео)

Сейчас около 250 питомцев фонда ютятся на 200 квадратных метрах. Некоторым приходится делить одну клетку, правда, они не против такого соседства. Однако животным, как и человеку, нужно личное пространство. Поэтому стало понятно, что необходим новый приют, который не только позволит разместить всех четвероногих, о которых сейчас заботятся сотрудники фонда, но и принять новых постояльцев.
«Нам катастрофически необходимо расширение. Сейчас ситуация критическая. Мы остановили прием животных, даже сильно больных и травмированных. Их просто физически негде размещать. Вообще помещение рассчитано максимум под 100 животных, но мы не могли оставлять их на улице, имея хоть какую-то возможность принять», — рассказала сотрудник фонда Ирина Барсукова.
Новое помещение не удалось получить бесплатно, поэтому на протяжении двух лет фонд собирал деньги на покупку земли, где в будущем должен появиться дом для животных, оказавшихся на улице. Накопленной суммы хватило на то, чтобы приобрести участок площадью 2000 квадратных метров на улице Перспективной. Помог в этом и президентский грант, полученный два года назад.
«Мы купили землю благодаря обычным людям, без крупных спонсоров и очень бережно относимся ко всем пожертвованиям. Хотим сделать приют более современным, профессиональным и комфортным для животных», — сказала фандрайзер [специалист, который помогает найти финансирование для реализации различных проектов] фонда Дарья Малышева.
Сейчас разрабатывается проект приюта. В нем будут блок для переболевших животных, интенсивной терапии, карантинное отделение и административная часть. Кроме того, для здоровых питомцев появятся уличные вольеры.
Сотрудники фонда пока не говорят об окончательных сроках завершения строительства. Однако они рассчитывают на поддержку всех небезразличных людей, а также городской администрации, у которой волонтеры хотят попросить подвести дорогу до будущего приюта.