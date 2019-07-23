Прощай, чистый воздух? Близ деревни Гаи планируют перерабатывать помет (видео)

Жители нескольких сел в Нижнеломовским районе потеряли покой. Не так давно они узнали, что недалеко от их населенных пунктов местная птицефабрика собирается разместить площадки буртования и компостирования. Другими словами, туда будут вывозить куриный помет, чтобы перерабатывать его в органическое удобрение. Люди опасаются, что им придется распрощаться с чистым деревенским воздухом. Экологи: уверяют в обратном.

«Под карантин отведены два бурта, это место отделено от зоны компостирования уклонами, оттуда вода поступает в свой собственный резервуар», — рассказал начальник отдела строительного проектирования экологического общества из Липецка Александр Востриков.

На публичных слушаниях специалисты крупной экологической организации подробно рассказали, что планируется построить на территории Норовского сельсовета Нижнеломовского района. Площадка буртования и компостирования для получения органического удобрения — пока на проектных чертежах. Жители ближайших сел опасаются, что это будет открытый полигон для складирования куриного помета и выступают против его строительства.

Эксперты уверяют, требования законодательства в сфере экологии при проектировании полностью соблюдены, а значит, окружающая среда будет защищена от каких-либо негативных воздействий. При эксплуатации площадки будет выделяться 23 загрязняющих вещества, основные — метан, аммиак, сероводород и этанол.

«Ни одно загрязняющее вещество не дает и близко значений по санитарно-экологическим требованиям, то есть ПДК [предельно допустимая концентрация] не наблюдается», — сказал начальник отдела экологического общества из Липецка Николай Попроцкий.

«Возгласы, что плохо пахнет, должны быть адресованы к эксплуатанту площадки. Вызывайте Роспотребнадзор, прокуратуру, пусть они разбираются, почему воняет», — сказал генеральный директор экологического общества из Липецка Сергей Боков.

Населенные пункты разбросаны от предполагаемой стройплощадки на расстоянии от полутора до трех километров. Ближе всего — садовое товарищество «Заря».

«Рядом находится Гаевский пруд. Подчеркиваю, что это будет открытая площадка, мы против такой. Если они сделают ее закрытой, как мусороперерабатывающие заводы в Москве, пожалуйста. Я жил рядом с такой площадкой и не ощущал никакого запаха», — рассказал житель деревни Гаи Нижнеломовского района Роман Продиашвили.

На публичных слушаниях активисты зачитали выдержки из составленной петиции, которую уже подписали 1500 человек. Сельчане надеются, что инвестор учтет их мнение и внесет изменения в утвержденный проект, сообщает телеканал «Экспресс».