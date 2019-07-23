В «Буртасах» стартовали соревнования по прыжкам в воду среди юниоров (видео)

Во дворце спорта «Буртасы» стартовал финальный этап соревнований (0+) по прыжкам в воду среди юниоров от 14 до 15 лет. Они проходят в рамках девятой летней спартакиады учащихся России, открытие которой состоялось в июне в Саранске. На соревнования в Пензу приехали сборные команды по прыжкам в воду из 11 регионов.

Не ниже первого спортивного разряда и выступление по программе кандидатов в мастера спорта. Такие требования выдвигаются к участникам соревнований по прыжкам в воду, проходящих в рамках спартакиады учащихся. К финальному этапу состязаний допустили тех, кто на всероссийских соревнованиях в 2019 году занял не ниже восьмого места в синхронных прыжках и не ниже 20 в индивидуальных программах.

«Эти соревнования заканчивают сезон. Здесь организации, развивающие прыжки в воду в России, подводят итоги. Все приехали, сейчас будем смотреть, кто, как работал в этом году», — рассказал главный судья соревнований Александр Столбов.

По мнению тренеров и судей, состязания по прыжкам в воду в Пензенском регионе проходят на высоком уровне, а местные спортсмены — всегда в числе лидеров. Яркий пример — Игорь Лукашин. Теперь он — главный тренер сборной Пензенской области. Свою работу наставник собирается строить на основе опыта, полученного на престижных соревнованиях.

Главная победа — это, конечно, Олимпийские игры в 2000-м. Так давно было, 23 сентября уже 19 лет будет, но, с другой стороны, как будто год назад. Время летит вперед быстро, но и когда оборачиваешься назад, помнишь все эти моменты, прыжки", — сказал он.

Итоги соревнований по прыжкам в воду будут подведены 25 июля. У пензенцев есть все шансы достичь высоких результатов, сообщает телеканал «Экспресс».