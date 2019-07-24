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Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения

24 июля в 09:17 122 просмотра
, которые позволяют хранить вдвое больше информации, чем существующие в стране аналоги, сообщают «Известия».

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Электронные паспорта жителей России оборудуют чипами нового поколения, которые позволяют хранить вдвое больше информации, чем существующие в стране аналоги, сообщают «Известия».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил, что в ближайшее время станет известно, какую именно информацию микросхемы будут содержать.

Отмечается, что для чипа разработана новая система защиты от несанкционированного доступа к содержимому на основе отечественных шифровальных алгоритмов. Микросхема универсальна и может применяться не только для паспорта, но и для других электронных документов.

В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) подчеркивают, что применяемые сейчас чипы, в частности в загранпаспортах, могут хранить до 72 килобайт информации. Новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.

«Мы создали такую конструкцию ячейки, что размер чипа и его защищенность остались прежними, а максимально возможный объем загружаемых данных повысился вдвое. Важно, что изделие выполнено по уже освоенной в России и широко применяемой технологии, с минимальным размером элемента — 180 нанометров», — рассказал главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов.


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