Пензенцы гадают, почему перекрыли дорогу в Арбеково

Первые сообщения о случившемся появились в соцсетях примерно в семь часов вечера.
«Мегапробка. От «Изумрудника» по направлению в Арбеково перекрыли дорогу. Отправляют в объезд. Полмоста от Путепровода уже обездвижено», — написал один из пользователей.
Некоторые предположили, что причиной этого стал столб, под которым разрушился асфальт. Сооружение накренилось и могло упасть на проезжую часть, его убрали. Появились снимки, подтверждающие это.
Однако позже появилась еще одна информация. Якобы напротив ТЦ «Онежский» бушевал неадекватный парень. Официальных данных об инциденте пока нет.