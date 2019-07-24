Пензенцы гадают, почему перекрыли дорогу в Арбеково

Вечером 23 июля дорогу на проспекте Строителей, ведущую в Арбеково, перекрыли. Многие пензенцы с трудом смогли добраться до дома.

Первые сообщения о случившемся появились в соцсетях примерно в семь часов вечера.

«Мегапробка. От «Изумрудника» по направлению в Арбеково перекрыли дорогу. Отправляют в объезд. Полмоста от Путепровода уже обездвижено», — написал один из пользователей.

Некоторые предположили, что причиной этого стал столб, под которым разрушился асфальт. Сооружение накренилось и могло упасть на проезжую часть, его убрали. Появились снимки, подтверждающие это.

Однако позже появилась еще одна информация. Якобы напротив ТЦ «Онежский» бушевал неадекватный парень. Официальных данных об инциденте пока нет.