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Пензенцы гадают, почему перекрыли дорогу в Арбеково

24 июля в 09:18 398 просмотров
, ведущую в Арбеково, перекрыли. Многие пензенцы с трудом смогли добраться до дома.

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Вечером 23 июля дорогу на проспекте Строителей, ведущую в Арбеково, перекрыли. Многие пензенцы с трудом смогли добраться до дома.

Первые сообщения о случившемся появились в соцсетях примерно в семь часов вечера.

«Мегапробка. От «Изумрудника» по направлению в Арбеково перекрыли дорогу. Отправляют в объезд. Полмоста от Путепровода уже обездвижено», — написал один из пользователей.

Некоторые предположили, что причиной этого стал столб, под которым разрушился асфальт. Сооружение накренилось и могло упасть на проезжую часть, его убрали. Появились снимки, подтверждающие это.

Однако позже появилась еще одна информация. Якобы напротив ТЦ «Онежский» бушевал неадекватный парень. Официальных данных об инциденте пока нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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