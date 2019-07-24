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В России намерены значительно повысить штрафы за экологические нарушения

24 июля в 09:26 132 просмотра
, и их необходимо значительно повысить. Об этом рассказала «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы, и их необходимо значительно повысить. Об этом рассказала «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Сейчас штрафы в среднем составляют 5000−20000 рублей. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тыс. до 1 млн с возможностью приостановки деятельности предприятия. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. Для физических лиц — 5000−50 тыс. рублей», — сказала Светлана Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, контроль за экологией будет наращиваться, и отношение граждан к существующим проблемам тоже изменится. При том, что уже сейчас запрос в обществе на изменения в экологии очень высок. По прогнозу главы ведомства, «через два года человек сам не захочет оставлять мусор где-нибудь в лесу».


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