В России намерены значительно повысить штрафы за экологические нарушения

«Сейчас штрафы в среднем составляют 5000−20000 рублей. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тыс. до 1 млн с возможностью приостановки деятельности предприятия. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. Для физических лиц — 5000−50 тыс. рублей», — сказала Светлана Радионова.

По словам главы Росприроднадзора, контроль за экологией будет наращиваться, и отношение граждан к существующим проблемам тоже изменится. При том, что уже сейчас запрос в обществе на изменения в экологии очень высок. По прогнозу главы ведомства, «через два года человек сам не захочет оставлять мусор где-нибудь в лесу».