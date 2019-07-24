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Пензенец сломал нос матери из-за желания выпить

24 июля в 09:52 172 просмотра
, который напал на свою мать.

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В Пензе задержали 48-летнего мужчину, который напал на свою мать.

Жительница улицы Совхоз-техникум позвонила в полицию, потому что услышала крики пожилой соседки. На место выехал экипаж Росгвардии, который был неподалеку.

Выяснилось, что пензенец поругался с матерью, так как она не давала денег на алкоголь. Мужчина разозлился и избил пенсионерку. Когда росгвардейцы пришли к ним в квартиру, он стоял с куском разбитого стекла в руке.

«На просьбу положить его на пол мужчина отреагировал отказом и оскорблениями. Дебошира задержали, для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пенсионерке потребовалась помощь медиков, ей вызвали «скорую». Оказалось, что у нее сломан нос, были порезы на спине, пострадавшую госпитализировали.


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