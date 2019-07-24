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В Пензе измученный котик цепляется за жизнь из последних сил

24 июля в 09:55 1082 просмотра
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике, который страдал от множества болезней, переломов и язв.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике, который страдал от множества болезней, переломов и язв.

«Честно говоря, Габриэлю мы вообще давали мало шансов, но он всех удивил своей стойкостью и желанием жить!» — пояснили сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

На котика навалилось сразу несколько заболеваний, как только он шел на поправку, попутно всплывали новые «подарки». Так, волонтеры побороли ринотрахеит, практически вылечили кальцевироз, провели терапию.

«Сейчас мы уделяем Габриэлю особое внимание, пытаемся поддержать его иммунную систему», — подытожили волонтеры.

Подробнее о котике, который из последних сил держится за жизнь, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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