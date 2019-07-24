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Tele2 стирает границы для звонков из Финляндии и Черногории

24 июля в 10:22 140 просмотров
«Мой онлайн+" и «Премиум». У абонентов этих тарифов из всех регионов в путешествии по Финляндии и Черногории исходящие звонки в Россию будут стоить, как дома.

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Tele2 подготовила специальное предложение для пользователей тарифных планов «Мой онлайн+" и «Премиум». У абонентов этих тарифов из всех регионов в путешествии по Финляндии и Черногории исходящие звонки в Россию будут стоить, как дома.

Эксклюзивным предложением могут пользоваться все абоненты открытых для подключения тарифных планов «Мой онлайн+" и «Премиум» в поездках по Финляндии и Черногории. Ранее клиенты из Санкт-Петербурга звонили в поездках по Финляндии домой, расходуя пакет тарифа. Теперь эта возможность доступна пользователям открытых тарифов «Мой онлайн+" и «Премиум» во всех регионах. Помимо этого, Tele2 подготовила такое предложение и для поездок в Черногорию — популярное у клиентов оператора безвизовое направление летнего отдыха.

Специально подключать ничего не нужно — исходящие вызовы в Россию будут расходоваться автоматически из пакета тарифа у новых и действующих абонентов. После исчерпания основного пакета стоимость звонков в Россию составит 1,95 рубля за минуту для абонентов тарифного плана «Мой онлайн+" и 1,5 рубля за минуту для пользователей тарифа «Премиум».

Остальные услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с условиями международного роуминга. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».

«Многим знакома ситуация, когда поездки за рубеж влекут дополнительные расходы на связь. Многим, но не нашим клиентам — для них мы установили «другое правило». В разгар летнего отпускного сезона Tele2 помогает избежать затрат сверх пакета тарифа на звонки домой из Черногории и Финляндии — двух востребованных направлений поездок. Предложение уже популярно у абонентов из Северной столицы, и мы расширяем географию его действия. Теперь еще больше наших клиентов будут в путешествиях наслаждаться отдыхом и делиться впечатлениями, а не думать о стоимости звонков домой», — рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/kotor-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-821546/, инфографика предоставлена пресс-службой Tele2

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