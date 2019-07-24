Законопроект об увеличении выплат на детей прошел второе чтение Госдумы

Госдума во втором чтении приняла поправки в законопроект, предусматривающие дополнительные выплаты на первого и второго ребенка.

С 1 января 2020 года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте страны. Об этом сообщается на сайте ГД РФ.

«Это существенно, почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств — на выплаты смогут претендовать около 70% семей, где родился первый или второй ребенок», — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Пособия предусмотрены для детей до трех лет. Расходы на реализацию проекта в 2020 году составят 74,9 млрд рублей.