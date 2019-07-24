«Заморозка цен не вечна». Почему выкупать землю под недвижимостью лучше сейчас?

В Пензенской области стоимость участков с объектами недвижимости вновь заморозили до конца 2019 года. Потом, по прогнозам специалистов, цены все же вырастут. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» узнали, в чем суть моратория, зачем его продлили и как может измениться стоимость земель уже в 2020 году.

Ликбез по данной теме для читателей информагентства провели начальник отдела по управлению земельными ресурсами Департамента госимущества Пензенской области Наталья Шаронова и ее заместитель Галина Орлова.

На какие земли распространяется мораторий?

Выкупная цена земельных участков на территории Пензенской области определяется порядком, который утвержден постановлением № 232-пП от 6 мая 2015 года. Данный порядок распространяется на земельные участки, которые находятся в собственности области, а также на не разграниченные. Это те земельные участки, которыми распоряжаются органы местного самоуправления, но на которые права муниципальной собственности не зарегистрированы.

Как рассчитывается стоимость участков?

Выкупная цена участков, на которых расположены объекты недвижимости, составляет 20-кратную ставку земельного налога на территории города Пензы и 10-кратную ставку — в муниципальных районах. Если перевести в проценты от кадастровой стоимости, то у нас получится следующее:30% для города (за исключением участков с индивидуальными жилыми домами и гаражами — 6% от кадастровой стоимости) и 15% для районов (кроме участков с индивидуальными жилыми домами и гаражами — 3% от кадастровой стоимости).

Зачем и кому нужен мораторий?

Заморозка ставок, которая действует с начала 2017 года, вновь продлена по решению губернатора Ивана Белозерцева и будет актуальна до 1 января 2020 года.

«Мы все понимаем, что в настоящих условиях нужно оказывать поддержку бизнесу. Кто выкупает земельные участки? Собственники недвижимости, это бизнес и граждане. И, наверное, экономически целесообразно сейчас дать, возможно, последний шанс тем, кто не выкупил землю раньше, сделать это на прежних, льготных условиях», — пояснила начальник отдела по управлению земельными участками департамента Наталья Шаронова.

В свою очередь, выкуп участков по льготной цене позволит более активно увеличивать доходную часть бюджета региона в виде получения реальной платы при заключении договоров купли-продажи, а также будет способствовать формированию потребительского спроса. Кроме того, бизнесмены начнут охотнее выкупать землю под своей коммерческой недвижимостью — торговыми центрами, магазинами, станциями техобслуживания, автомойками и т. д. По словам Натальи Шароновой, мораторий даст толчок предпринимателям для дальнейшего развития своего дела.

Как в других регионах?

«Мы анализировали законодательство других регионов. В ряде субъектов РФ актами исполнительных органов государственной власти установлено, что цена таких земельных участков определяется в большем по сравнению с Пензенской областью размере, вплоть до 100% кадастровой стоимости таких земельных участков.

Например, в Чувашии и Оренбургской области выкупная цена таких участков составляет 100% от кадастровой стоимости, в Самарской — 50%, в Кировской — 60%, в Пермском крае — 75%. Многие регионы стремятся к тому, чтобы выкупная цена была ближе к 100%. Кадастровая стоимость приравнивается к рыночной, по законодательству. Соответственно, это актуальная цена, которая действует в настоящее время на рынке», — сообщила замначальника отдела Департамента госимущества Галина Орлова.

«Есть, конечно, и те регионы, где дешевле, но с точки зрения экономики это неэффективно. Местные бюджеты будут недополучать реальные доходы», — добавила она.

А если бюджет недополучит доходы, то не будет средств для маневра в социальной сфере — содержания и ремонта больниц, школ и детских садов, финансовой поддержки тех, кто в ней нуждается. Поэтому так важна «золотая» середина, позволяющая и выкупать землю по приемлемой цене, и соблюдать принцип доходности казны. В Пензенской области пошли именно этим путем.

Когда в Пензенской области вырастут цены?

«Жизнь меняется, появляются новые экономические реалии. Разговоры о том, что необходимо повышать ставки и пополнять бюджет, действительно были. И мы понимаем, что заморозка цен на сегодняшнем уровне не вечна. Сейчас губернатор принял решение, что мораторий будет продлен. Но в дальнейшем планируется, что, скорее всего, будет 50% от кадастровой стоимости на территории Пензы и 30% — в остальных муниципальных образованиях. Но, напомню, речь — о тех участках, на которых расположены объекты недвижимости.

Надеемся, что это подстегнет тех, кто не успел, сейчас выкупить земельные участки по действующей выкупной цене. До 2020 года это возможно», — отметила Наталья Шаронова.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Пензенской области вновь введен мораторий на повышение стоимости участков, на которых расположены объекты недвижимости. Заморозка цен продлена до 1 января 2020 года.

Впервые мораторий вступил в силу 3 января 2017 года. С инициативой снизить выкупную цену не разграниченных и находящихся в государственной собственности земельных участков, на которых находятся объекты недвижимого имущества, выступил глава региона.

