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Президент одобрил работу «Ростеха» по реализации нацпроекта «Здравоохранение»

24 июля в 10:23 140 просмотров
«Ростех» Сергеем Чемезовым.

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Глава «Ростеха» сообщил главе государства, что компания активно участвует в реализации нацпроекта «Здравоохранение». В частности, компания завершила строительство 15 перинатальных центров.

Он также добавил, что компания работает над созданием нового диагностического и лечебного оборудования, оснащает медицинские клиники, отмечается на сайте Кремля.

«К нам сейчас обращаются многие губернаторы, просят помочь им построить больницы. Мы говорим, что мы готовы принять участие, если вы дадите такое поручение», — уведомил Владимира Путина глава корпорации «Ростех».

Фотография: http://kremlin.ru/events/president/news/61072

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