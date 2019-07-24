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Жителей сгоревшего дома на ул. Галетной разместят в маневренном фонде

24 июля в 10:37 236 просмотров
пожара на улице Галетной.

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев осмотрел место пожара на улице Галетной.

Ночью 24 июля загорелась надворная постройка дома № 36А по улице Галетной. После пламя перекинулось на жилище. Огонь полностью уничтожил кровлю на площади около 200 квадратных метров, кроме того, выгорели второй и частично — первый этажи. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тушили полыхающее строение сотрудники МЧС, помогали им полицейские, сотрудники «Газпром газораспределение Пенза» и «Горэлектросети». Всего на месте происшествия работали 49 специалистов и 14 спецмашин. Дом отключили от газоснабжения и электричества.

Всего в доме было восемь квартир, в которых прописаны 23 человека, на момент пожара в жилище находились 14 человек, всех эвакуировали. Жильцов временно разместили в школе № 60, в настоящее время решается вопрос о переселении пензенцев в маневренный фонд.

«Благодаря совместной слаженной работе спасателей, пожарных и всех служб удалось остановить огонь, избежать еще более страшных последствий. Сделаем все возможное для помощи жителям, пожар — это трагедия не только для пострадавших, но и для нас», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

В настоящее время специалисты ограничили доступ к опасным участкам придомовой территории, на месте происшествия работает охрана.

«В связи со сложившейся ситуацией организован сбор и обобщение информации, проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию последствий пожара и обеспечение безопасности граждан», — добавили в пресс-службе.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vyekhal_na_mesto_pozhara_na_ulitse_galetnoy/

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