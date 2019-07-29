Инфографика: В каких автошколах Пензы успешнее всего сдают экзамены

Статистика опубликована за первый квартал 2019 года, из 15 пензенских автошкол данные есть у 14. Их мы и рассматривали. Лучше всего с первого раза сдают теоретический экзамен. В «Автошколе № 1» сделали это все кандидаты в водители. Там же успешнее всех справились с экзаменом в городских условиях — 46,2% человек. Курсанты автошколы ПКТТ показали хороший результат на площадке — сдали ее 83,3%.
Мы составили топ-3 автошкол по каждому виду испытания для получения прав: теория, площадка и город.
Здесь вы можете ознакомиться с рейтингом автошкол по каждому виду экзамена отдельно (для удобства мы округлили проценты). Так, с теорией лучше всего справляются ученики «Автошколы № 1» (100%), хуже — «Вираж 58» (36,4%).
Те, кто прошел теоретическое испытание на знание правил дорожного движения, переходят к практической части. В условиях площадки лучшие результаты показала автошкола ПКТТ (Пензенский колледж транспортных технологий) (83,3%). Никто из учеников «Виража 58» не смог сдать площадку.
Немногие дошли до последнего испытания — вождения в городских условиях. К тому же, процент успешной сдачи этого экзамена везде оказался низким. В «Автошколе № 1» смогли проехать без серьезных нарушений и сдать с первого раза 46,2% курсантов, в автошколах ДОСААФ ул. Восточная и ПГСХА никто не справился с испытанием.
За последние несколько лет уже несколько раз меняли правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Как пишет info24.ru, с 2020 года ГИБДД планирует ужесточить условия прохождения теоретической части: вопросы разделят «в зависимости от степени влияния на безопасность дорожного движения». Если кандидат в водители сделает ошибку в ответе на принципиально важный вопрос, то автоматически провалит экзамен.
Еще одно предложение — не разделять экзамены на площадке и в условиях городского движения, объединив их в один.