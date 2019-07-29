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Инфографика: В каких автошколах Пензы успешнее всего сдают экзамены

29 июля в 03:54 286 просмотров
, сдав все экзаменационные этапы с первого раза, — не так-то просто. Это подтверждает статистика, опубликованная на сайте регионального ГИБДД. В каких автошколах Пензы справляются успешнее всего с прохождением испытаний, читайте в нашем материале.

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Получить водительские права, сдав все экзаменационные этапы с первого раза, — не так-то просто. Это подтверждает статистика, опубликованная на сайте регионального ГИБДД. В каких автошколах Пензы справляются успешнее всего с прохождением испытаний, читайте в нашем материале.

Статистика опубликована за первый квартал 2019 года, из 15 пензенских автошкол данные есть у 14. Их мы и рассматривали. Лучше всего с первого раза сдают теоретический экзамен. В «Автошколе № 1» сделали это все кандидаты в водители. Там же успешнее всех справились с экзаменом в городских условиях — 46,2% человек. Курсанты автошколы ПКТТ показали хороший результат на площадке — сдали ее 83,3%.

Мы составили топ-3 автошкол по каждому виду испытания для получения прав: теория, площадка и город.

Здесь вы можете ознакомиться с рейтингом автошкол по каждому виду экзамена отдельно (для удобства мы округлили проценты). Так, с теорией лучше всего справляются ученики «Автошколы № 1» (100%), хуже — «Вираж 58» (36,4%).

Те, кто прошел теоретическое испытание на знание правил дорожного движения, переходят к практической части. В условиях площадки лучшие результаты показала автошкола ПКТТ (Пензенский колледж транспортных технологий) (83,3%). Никто из учеников «Виража 58» не смог сдать площадку.

Немногие дошли до последнего испытания — вождения в городских условиях. К тому же, процент успешной сдачи этого экзамена везде оказался низким. В «Автошколе № 1» смогли проехать без серьезных нарушений и сдать с первого раза 46,2% курсантов, в автошколах ДОСААФ ул. Восточная и ПГСХА никто не справился с испытанием.

За последние несколько лет уже несколько раз меняли правила сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Как пишет info24.ru, с 2020 года ГИБДД планирует ужесточить условия прохождения теоретической части: вопросы разделят «в зависимости от степени влияния на безопасность дорожного движения». Если кандидат в водители сделает ошибку в ответе на принципиально важный вопрос, то автоматически провалит экзамен.

Еще одно предложение — не разделять экзамены на площадке и в условиях городского движения, объединив их в один.


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