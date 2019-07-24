В России растет экспорт сельскохозяйственной продукции

Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерна. Об этом на совещании в Курской области сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев.

«В 2018 году было поставлено за рубеж сельхозпродукции и продовольствия почти на 26 млрд долларов. Мы любим сравнивать с тем, что было, а также с экспортом вооружений. Сейчас это сравнение абсолютно показательное. Это даже выше целевых показателей, установленных в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК», который является частью национального проекта по международной кооперации и экспорту», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что расширяется география экспорта. Есть интерес к продукции в Африке, в странах Ближнего Востока, сообщается на сайте правительства РФ.