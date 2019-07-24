Пензенцы в Сети обсуждают креативный способ ремонта водопроводных труб

Житель Пензы в Сети рассказал о ремонте водопроводных труб с помощью деревянных колышков. Пользователи принялись дискутировать на эту тему.

Фотографии появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что действия разворачивались на проспекте Победы. Он удивился, почему нельзя использовать для заделывания дыр в трубе сварку?

«Что за нанотехнологии? Вы серьезно?» — удивился пензенец.

Многие пользователи в комментариях поддержали автора поста, высмеяв специалистов. Однако нашлись и те, кто возразил им, отметив, что это стандартный способ ремонта старых труб.

«Всю жизнь так делали, такой чопик может 10 лет торчать. Делают только профессионалы», — написал Сергей.

«Вся страна на чопиках держится, нормальный ремонт», — подчеркнул Евгений.

«Эта труба настолько сгнила, что не поддается сварке, ее стянет, в другом месте прорыв будет. Тут только два варианта может быть: чопик либо менять весь кусок трубы», — пояснил Максим.

Пензенцы отметили, что труба, скорее, рядом течь даст, чем в месте установки чопика.