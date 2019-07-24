В мэрии Пензы рассказали, когда начнется строительство нового кладбища

В Пензе назревает необходимость развития мест захоронений: под Чемодановкой с каждым месяцем остается все меньше пространства, и пока это практически единственное незаконсервированное кладбище в Пензе.

О том, как дело обстоит в настоящее время, журналисту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой рассказали заместитель главы администрации города Пензы Магомед Агамагомедов и начальник отдела по организации захоронений на муниципальных кладбищах Департамента ЖКХ города Александр Самойленко.

«На Чемодановском кладбище у нас действительно остается мало мест. В сторону свалки территория дальше не будет увеличиваться: туда пройти невозможно, потому что высоковольтная линия идет. С другой стороны находятся дачи. То есть продлевать и расширять уже некуда, только внутри кладбища выравнивать площадь, так как сейчас оно не имеет прямоугольную форму, и за счет этого можно заполнить свободные места. Но этого, как мы понимаем, надолго не хватит», — пояснил Александр Самойленко.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, город об этой проблеме знает и прорабатывает вопрос о создании нового кладбища.

«В 2014 году под него выделен и поставлен на кадастровый учет земельный участок площадью 40 га, расположенный севернее от Восточного кладбища. Учитывая, что строительство оценивается в значительную сумму — около 400 млн рублей, проект разбили на четыре этапа. Первый, площадью в 5 га, оценивается примерно в 37−38 млн рублей. При формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов будет рассматриваться возможность реализации первого этапа проекта», — рассказал он.

Ранее информагентство сообщало о том, что проблему создания нового места захоронений и переполнения Восточного кладбища обсуждали на заседании постоянной комиссии Гордумы в апреле.