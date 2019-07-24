Леонид Левин прокомментировал законопроект об интернет-трансляциях

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал пакет законопроектов, которые он внес совместно с депутатом Сергеем Боярским. Они предусматривают комплекс мер по созданию общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса.

«Развитие современной цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента с помощью технологий онлайн вещания. В этих условиях назрела необходимость систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступных телеканалов в интернете», — отметил Леонид Левин.

Он подчеркнул, что основная задача внесенного пакета — создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций. Кроме того, централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок, добавили в общественной приемной депутата.

«Предлагаемым законом-спутником добавляется возможность защиты телетрансляций обязательных общедоступных телеканалов Роскомнадзором согласно нормам Кодекса административного судопроизводства», — подытожил Леонид Левин.