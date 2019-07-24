Застрожный рассказал о мистике в картинной галерее

Директор пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный рассказал в Сети о необъяснимых явлениях, которые он повстречал во время ночной экскурсии.

«Коллега по Twitter задавал вопрос о необъяснимых явлениях в нашей галерее, обещал ему ответить после ночной экскурсии, если увидим что-то. И вот, пожалуйста, — фото двери в зал Франции в совершенно неосвещенном коридоре. На свету там ничего нет», — написал Кирилл Застрожный в своем Twitter-аккаунте.

Пользователи в комментариях к посту начали гадать, что же это такое? Некоторые предположили, что изображение похоже на двух маленьких котят и банку, кто-то подумал, что это утки и паяльная лампа. Сам директор галереи отметил, что серая масса похожа на башмаки генерала Селиверстова [в 1867—1872 годах был пензенским губернатором].

«Страшно подумать, что появится во время следующей экскурсии», — ужаснулась подписчица Вера.

«Я тоже в ужасе, только бы не дух Церетели с памятником Петру, это будет просто катаклизм настоящий!» — ответил ей Кирилл Застрожный.

Что же это было на самом деле — остается загадкой.